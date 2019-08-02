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صور.. مظاهرات فى الهند بعد مقتل واغتصاب فتاة 19 عاما على يد نائب بالحزب الحاكم

الجمعة، 02 أغسطس 2019 02:00 ص
صور.. مظاهرات فى الهند بعد مقتل واغتصاب فتاة 19 عاما على يد نائب بالحزب الحاكم مظاهرات فى الهند
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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شهدت العاصمة الهندية مظاهرات عارمة بعد مقتل مراهقة 19 عاما فى حادث سيارة مدبر من نائب بالحزب الحاكم بعد أن اتهمته الفتاة باغتصابها، كما قتل اثنان من عماتها في الحادث. 

وردد المتظاهرين شعارات تدين النائب، موجهين له تدبير تلك الحادثة للفتاة بعد أن وجهت له ذلك الاتهام، وأشعل المتظاهرون النيران فى صورة النائب|، مطالبين بمحاكمته.

 

مظاهرات فى الهند بعد مقتل واغتصاب فتاة 19 عاما على يد نائب بالحزب الحاكم (1)
مظاهرات فى الهند
 
 
مظاهرات فى الهند بعد مقتل واغتصاب فتاة 19 عاما على يد نائب بالحزب الحاكم (2)
جانب من التظاهرات فى الهند
 
 
مظاهرات فى الهند بعد مقتل واغتصاب فتاة 19 عاما على يد نائب بالحزب الحاكم (3)
احتجاجات فى الهند
 
 
مظاهرات فى الهند بعد مقتل واغتصاب فتاة 19 عاما على يد نائب بالحزب الحاكم (4)
مظاهرات 

 

مظاهرات فى الهند بعد مقتل واغتصاب فتاة 19 عاما على يد نائب بالحزب الحاكم (5)
مظاهرات تطالب بالعدالة من الجانى

 

مظاهرات فى الهند بعد مقتل واغتصاب فتاة 19 عاما على يد نائب بالحزب الحاكم (6)
إشعال النيران فى صورة النائب 
 
 
مظاهرات فى الهند بعد مقتل واغتصاب فتاة 19 عاما على يد نائب بالحزب الحاكم (7)
مظاهرات فى الهند
 
 
مظاهرات فى الهند بعد مقتل واغتصاب فتاة 19 عاما على يد نائب بالحزب الحاكم (8)
 إشعال النيران فى صورة النائب

 


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