صور.. مظاهرات فى الهند بعد مقتل واغتصاب فتاة 19 عاما على يد نائب بالحزب الحاكم

شهدت العاصمة الهندية مظاهرات عارمة بعد مقتل مراهقة 19 عاما فى حادث سيارة مدبر من نائب بالحزب الحاكم بعد أن اتهمته الفتاة باغتصابها، كما قتل اثنان من عماتها في الحادث.

وردد المتظاهرين شعارات تدين النائب، موجهين له تدبير تلك الحادثة للفتاة بعد أن وجهت له ذلك الاتهام، وأشعل المتظاهرون النيران فى صورة النائب|، مطالبين بمحاكمته.