صور.. بنجلادش تكافح أسوأ تفشى لحمى الضنك

داكا (رويترز)

تكافح بنجلادش للتصدى لأسوأ تفش لحمى الضنك، فيما عجت المستشفيات بالمرضى مع انتشار المرض سريعا فى هذا البلد المكتظ بالسكان.



المرضى يرقدون على الأرض فى انتظار العلاج

ووفقا للأرقام الرسمية، توفى ما لا يقل عن 14 شخصا بينما أصيب أكثر من 17 ألفا بالفيروس حتى الآن هذا العام، مما يجعله أسوأ الأعوام منذ تسجيل أول تفش عام 2000.



المستشفى مليئة بالمرضى

وقالت وزارة الصحة، أمس الخميس، إن الأطباء شخصوا أكثر من 1400 حالة بأنها إصابة بحمى الضنك فى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وحدها، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن 50 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم بسبب الحمى.



أحد المرضى فى خيمة للعزل

وقال مسؤولون فى مجال الصحة إن المستشفيات فى العاصمة داكا، وهى أكثر المناطق المنكوبة ويسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، تجد صعوبة فى توفير مساحة بها تستوعب كثيرين يعانون من أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والقيء وآلام المفاصل.



المرضى داخل خيم العزل

وقال وزير الصحة زاهد مالك إن الحكومة أطلقت مبادرات للتصدى للأمراض التى ينقلها البعوض، شملت حملات توعية وجهود قتل يرقات البعوض، مضيفا: "نحتاج جهودا مكثفة للتعامل مع الأزمة".



الممرضات داخل المستشفى



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خيم عزل المضى بالحمى



خيم لعزل المرضى



عشرات المصابين بحمى الضنك



مصاب بحمى الضنك