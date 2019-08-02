سوبر كورة
Ads
الجمعة، 02 أغسطس 2019 05:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. إخلاء بلدة "ويلى بريدج" فى بريطانيا بعد إنهيار جزء من سد للمياه بسبب الفيضانات

الجمعة، 02 أغسطس 2019 01:02 ص
صور.. إخلاء بلدة "ويلى بريدج" فى بريطانيا بعد إنهيار جزء من سد للمياه بسبب الفيضانات سد بحيرة تودبرووك
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجلت السلطات البريطانية آلاف السكان من بلدة "ويلي بريدج" في مقاطعة ديربيشير، شمال إنجلترا، بعد إنهيار جزء من سد بحيرة "تودبرووك" بسبب الفيضانات، وحذرت وكالة البيئة البريطانية سكان المدينة من أن إنهيار السد سيرفع مستويات المياه على نهر "قويت" مما يشكل خطراً على حياة سكان البلدة البالغ عددهم أكثر من 6500 نسمة.


مما يذكر أن منطقة شمال غرب إنجلترا شهدت أمطار غزيرة أمس نتجت عنها فيضانات عارمة مازالت تهدد عدة بلدات في المنطقة.

 

إنهيار جزء من سد بحيرة تودبرووك فى بريطانيا (1)
إنهيار جزء من سد بحيرة تودبرووك فى بريطانيا 

 

إنهيار جزء من سد بحيرة تودبرووك فى بريطانيا (2)
إنهيار جزء من سد بحيرة تودبرووك 

 

إنهيار جزء من سد بحيرة تودبرووك فى بريطانيا (3)
جانب من إنهيار جزء من سد بحيرة تودبرووك فى بريطانيا

 

إنهيار جزء من سد بحيرة تودبرووك فى بريطانيا (4)
سد بحيرة تودبرووك فى بريطانيا

 

إنهيار جزء من سد بحيرة تودبرووك فى بريطانيا (5)
إنهيار جزء من السد 

 

إنهيار جزء من سد بحيرة تودبرووك فى بريطانيا (6)
إنهيار جزء من السد 

 

إنهيار جزء من سد بحيرة تودبرووك فى بريطانيا (7)
سد بحيرة تودبرووك فى بريطانيا 

 


ويلى بريدج

بريطانيا

انهيار سد

فيضانات

أمطار

سد بحيرة تودبرووك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إخلاء 6 آلاف و500 من منازلهم شمال انجلترا تحسبا لانهيار سد جراء الفيضانات

الخميس، 01 أغسطس 2019 08:51 م

وفد من وزارة الرى يزور السودان وإثيوبيا لاستكمال مفاوضات سد النهضة

الخميس، 01 أغسطس 2019 08:23 ص

فيديو.. رئيس المقاولون العرب يكشف تفاصيل سد "روفيجي" فى تنزانيا

السبت، 27 يوليه 2019 08:28 م

صور.. الرئيس التنزانى يشهد وضع حجر أساس إنشاء مشروع سد نهر روفيجى

السبت، 27 يوليه 2019 03:08 م

رئيس وزراء إثيوبيا يطمئن مصر بشأن سد النهضة.. "أبى أحمد" يوكد العزم على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية وتعزيز العلاقات مع القاهرة.. والسيسى: يجب مراعاة أهمية وحيوية الموارد المائية للشعب المصرى ومستقبله

الخميس، 25 يوليه 2019 07:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

أغرب عادات الفنانين.. كاريوكا تهوى التماسيح المحنطة والفراشة تفهم لغة الكلاب

أغرب عادات الفنانين.. كاريوكا تهوى التماسيح المحنطة والفراشة تفهم لغة الكلاب

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة "إطلع بره" ببطولة افريقيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة "إطلع بره" ببطولة افريقيا

تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه

تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه

انطلاق "حياة كريمة " فى مناطق يصل بها نسبه الفقر 70% فأكثر.. و تخصيص مليار و140 مليون جنيه لـ87 قرية من إجمالى 277 من الأكثر احتياجًا فى11 محافظة.. و توفير فرص عمل للشباب وتجهيز العرائس اليتيمات أبرز الأنشطة

انطلاق "حياة كريمة " فى مناطق يصل بها نسبه الفقر 70% فأكثر.. و تخصيص مليار و140 مليون جنيه لـ87 قرية من إجمالى 277 من الأكثر احتياجًا فى11 محافظة.. و توفير فرص عمل للشباب وتجهيز العرائس اليتيمات أبرز الأنشطة

كيف حقق مؤتمر الشباب إدماجًا حقيقيًا لذوى القدرات الخاصة فى العمل العام؟

كيف حقق مؤتمر الشباب إدماجًا حقيقيًا لذوى القدرات الخاصة فى العمل العام؟

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة