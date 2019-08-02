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سقوط 7 عاطلين لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور

الجمعة، 02 أغسطس 2019 12:13 م
سقوط 7 عاطلين لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور مخدر الحشيش- ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 7 عاطلين، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، ببولاق الدكرور، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، والأقراص المخدرة، وأسلحة بيضاء.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد إتجار عدد من العاطلين بالمواد المخدرة.

بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط 7 متهمين، وبحوزتهم، 160 قرص مخدر، و200 قرص مخدر، و3 أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مبلغ 1600 جنيه.

بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


تجارة المخدرة

بولاق الدكرور

مخدر الحشيش

امن الجيزة

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