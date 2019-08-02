سوبر كورة
Ads
السبت، 03 أغسطس 2019 12:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس "الإنجيلية" لوزير الأوقاف: دوركم فعال فى دعم العيش المشترك

الجمعة، 02 أغسطس 2019 06:13 م
رئيس "الإنجيلية" لوزير الأوقاف: دوركم فعال فى دعم العيش المشترك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وزير الأوقاف، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الجمعة، بمقر وزارة الأوقاف. 
 
وقال زكي خلال اللقاء: "إننا نشعر بسعادة كبيرة في زيارة فضيلتكم، ونؤمن بدوركم الفعال في دعم قيم العيش المشترك داخل المجتمع المصري"، مضيفًا "أننا نثق في قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق آمال وطموحات المصريين".  
 
ومن جانبه أعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى "أن تهنئكم لنا اليوم تعبر عن حالة التعايش الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس مدى قوة العلاقة التي نحرص عليها ونسعى لها".
 
 

 


الانجيلية

مختار جمعة

اندريه زكي

عيد الأضحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم.. البابا تواضروس الثانى يعقد اجتماعًا مع أعضاء مجالس كنائسه بالخليج العربى

الجمعة، 02 أغسطس 2019 03:00 ص

أسقف نورث كارولينا يلتقى السفير المصرى بواشنطن والبعثة الدبلوماسية المصرية

الخميس، 01 أغسطس 2019 06:27 م

أسقف سوهاج والمراغة يكلف 100 شماس جديد بالخدمة فى قرية الشهداء

الخميس، 01 أغسطس 2019 06:24 م

البابا تواضروس يلتقى بخدام كنائس الخليج العربى بمسرح الكاتدرائية

الخميس، 01 أغسطس 2019 05:15 م

بطريرك الكاثوليك يمنح درجة "شماس كامل" لخادم بكنيسة الرمل بالإسكندرية

الخميس، 01 أغسطس 2019 04:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصدر: تشكيل لجنة إدارة اتحاد الكرة عقب زيارة وفد الفيفا

مصدر: تشكيل لجنة إدارة اتحاد الكرة عقب زيارة وفد الفيفا

والبقية تأتى.. 15 لاعبا تخلص منهم الزمالك فى الميركاتو الصيفى

والبقية تأتى.. 15 لاعبا تخلص منهم الزمالك فى الميركاتو الصيفى

الإسكان: تخصيص 280 ألف شقة لمحدودى الدخل حتى الآن

الإسكان: تخصيص 280 ألف شقة لمحدودى الدخل حتى الآن

وجهاً لوجه.. رامى مالك مع دينزل واشنطن فى فيلم أكشن جديد

وجهاً لوجه.. رامى مالك مع دينزل واشنطن فى فيلم أكشن جديد

تعرف على مواعيد سفر أفواج الحج البرى عبر ميناء نويبع

تعرف على مواعيد سفر أفواج الحج البرى عبر ميناء نويبع

البنتاجون يختبر ليزر ينقل الكلام عبر مئات الأميال

البنتاجون يختبر ليزر ينقل الكلام عبر مئات الأميال

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

تقييمات إيجابية لـ ذا روك وجايسون ستاثام بفيلم Hobbs & Shaw بعد عرضه

تقييمات إيجابية لـ ذا روك وجايسون ستاثام بفيلم Hobbs & Shaw بعد عرضه

رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة "زملكاوى"

رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة "زملكاوى"

بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر

بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر

حسام غالى مفاجأة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ويتولى الإشراف على المنتخب

حسام غالى مفاجأة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ويتولى الإشراف على المنتخب

شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى

شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة