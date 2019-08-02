دراسة: الكركم برىء من الإصابة بالتهاب الكبد

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أكدت دراسة أجراها عدد من العلماء الإيطاليين أن الكركم برىء من الإصابة بحالات التهاب الكبد، وأن هذا المرض ليس له علاقة بتناول المكملات الغذائية التى تحتوى على الكركم.





وأوضح عدد من خبراء وزارة الصحة الإيطالية واللجنة الفنية للتغذية والصحة الحيوانية أن الإصابة بالتهاب الكبد تعود لمشاكل فى الكبد يعانى منها أولئك الذين يتناولون هذه المكملات الغذائية.

وقالت وزارة الصحة إنه فى ضوء ما ظهر من التحقيقات التى أجراها فريق من الخبراء متعدد التخصصات واللجنة الفنية للتغذية والصحة الحيوانية، سيتم وضع ملصق خاص على هذه المنتجات فى إيطاليا.

وأشارت إلى أنه - فى الأشهر الأخيرة - تم الإبلاغ عن العديد من حالات التهاب الكبد وإصابات الصفراء فى إيطاليا بعد تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على مستحضرات الكركم.

وقد سجلت الحالات بعد تناول جرعات متغيرة للغاية، وفى معظم الحالات كانت هذه المادة مرتبطة فى الغالب بمكونات أخرى تهدف إلى زيادة الامتصاص.. لكن التحليلات التى أجريت على العينات استبعدت وجود الملوثات أو المواد المضافة طوعًا كأسباب محتملة لتلف الكبد.