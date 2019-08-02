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دراسة: التوقف عن تناول أدوية الكولسترول فى كبار السن يعرضهم للنوبات القلبية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 07:00 ص
دراسة: التوقف عن تناول أدوية الكولسترول فى كبار السن يعرضهم للنوبات القلبية التوقف عن ادوية الكولسترول يرفع خطر الاصابة بالسكتة الدماغية
كتبت أمل علام

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حذرت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "The Sun "، من التوقف عن تناول عقاقير "ستاتين" المخفضة للكولسترول في سن الشيخوخة، لأنه يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية، بمقدار الثلث.

فقد كشفت دراسة حديثة، عن أن التوقف عن تناول العقاقير المخفضة للكولسترول في سن الشيخوخة يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية بمقدار الثلث.

التوقف عن ادوية ستاتين يعرضهم لخطر السكتة الدماغية او النوبة القلبية
التوقف عن ادوية ستاتين يعرضهم لخطر السكتة الدماغية او النوبة القلبية

وقالت الصحيفة، من المعروف أن الأدوية التي تعالج الكولسترول تقلل من احتمالات حدوث المزيد من المشاكل في المرضى الذين لديهم تاريخ مرضى، ولكن لم يكن واضحًا من قبل مدى فاعليتها في منع المشكلات لدى الأشخاص الأصحاء الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا.

قام باحثون من مستشفى" بيتى سلابيترير"، في باريس، بتتبع 120.173 متقاعدًا، دون اصابتهم بأي مشاكل في القلب، أو الأوعية الدموية، لمدة تصل إلى 4 سنوات.

التوقف عن ادوية ستاتين لدى كبار السن يعرضهم لخطر الاصابة بنوبة قلبية او سكتة دماغية
التوقف عن ادوية ستاتين يعرض كبار السن لمشاكل صحية 

وكان أولئك الذين توقفوا عن تناول العقاقير المخفضة للكولسترول أكثر عرضة بنسبة 33 % لخطر الإصابة بأمراض القلب، و26 % زادوا من خطر الإصابة بالأوعية الدموية.

وقال الدكتور فيليب جيرال رئيس الدراسة "بالنسبة للمرضى يمكننا القول، إنه إذا كنت تتناول بانتظام أدوية "ستاتين" لارتفاع الكولسترول في الدم، فإننا نوصيك بعدم التوقف عن العلاج عندما تكون في سن 75"

وأضاف البروفيسور سير نيلش ساماني، من مؤسسة القلب البريطانية: "هذا يضيف إلى أدلة متزايدة تبين أن العقاقير المخفضة للكوليسترول تقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى كبار السن،"لا ينبغي أن يكون العمر عائقًا أمام وصف هذه الأدوية التي من المحتمل أن تكون منقذة للحياة لأولئك الذين من المحتمل أن يستفيدوا منها.


ادوية الكولسترول

ادوية ستاتين

السكتة الدماغية

النوبات القلبية

خطر الاصابة بالنوبة القلبية

كبار السن

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