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حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

الجمعة، 02 أغسطس 2019 10:51 م
حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا متهم - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس أحمد سعيد 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.
 
وجهت النيابة للمتهم المحبوس بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

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انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

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