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تحرير 865 مخالفة مرورية وفحص 36 شخصا فى حملة بالمنوفية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 10:30 ص
تحرير 865 مخالفة مرورية وفحص 36 شخصا فى حملة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية،واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 865 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 11 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 23 شخصا، كما تم فحص 11شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 13شخصا، وتبين وجود 3 عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

 


محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

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مرور السادات

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