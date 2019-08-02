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بطريرك الكاثوليك يكلف كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الرمل بالإسكندرية.. صور

الجمعة، 02 أغسطس 2019 05:49 م
بطريرك الكاثوليك يكلف كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الرمل بالإسكندرية.. صور ابراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك
سارة علام

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أعلن الانبا باخوم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، إتمام طقس الرسامة الكهنوتية (التكليف بالخدمة) للأب عماد كميل اللعازرى كخادم لكنيسة القيامة بمحطة الرمل وذلك على يد الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمقر الكنيسة مساء أمس
 
شارك في الصلاة الأنبا كيرلس مطران أسيوط والقمص انطونيوس غطاس الوكيل البطريركي بالإسكندرية والأب زياد حداد الرئيس الإقليمي للآباء اللعازرين والعديد من الآباء والرهبان والرهبات وشعب الكنيسة.
 
ينتمي الكاهن الجديد للآباء اللَّعازاريّون (ويطلق عليهم كذلك لقب الفنسانيين) وهي رهبنة كاثوليكية أنشأها في باريس عام 1625م القديس فنسان دي بول، وهي تُعْنَى بالتعليم في المقام الأول.
 
كان الانبا إبراهيم إسحق قد منح الأب عماد كميل رتبة شماسية جديدة "دياكون" أمس الأول قبل أن يقيمه كاهنًا على الكنيسة
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كاهن جديد

كنيسة محطة الرمل

الكنيسة الكاثوليكية

ابراهيم اسحق

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