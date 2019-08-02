برلمانى روسى: انتهاء العمل بمعاهدة الصواريخ سيتسبب فى سباق تسلح حول العالم

موسكو (أ ش أ)

حذر أليكسى تشيبا، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الدوما الروسى، اليوم الجمعة، من أن انتهاء العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى سيتسبب فى سباق تسلح وزعزعة الاستقرار فى العالم، وقبل كل شيء فى أوروبا.

وقال تشيبا، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "بطبيعة الحال، هذه ضربة كبيرة لنظام الأمن الدولى بأسره، لقد تم العمل على هذه المعاهدة منذ سبعينيات القرن الماضى، لقد كان عملاً طويلاً ومضنيًا، سيؤدى وقف العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة، إلى سباق تسلح ورغبة فى تصنيع أنواع جديدة من الأسلحة، وزعزعة استقرار الأمن فى أوروبا فى الدرجة الأولى".