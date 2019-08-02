"الوطنية للإعلام" توضح سبب تحول صلاة الجمعة من"الحسين" إلى مسجد التلفزيون

كتب محمد السيد

أكدت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام أنه أثناء نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، حدث عطل مفاجئ بمفتاح الكهرباء الرئيسى الخاص بسيارة الإذاعة الخارجية.

وأضافت الهندسة الإذاعية، فى بيان لها، أنه على الفور تم تحويل نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون بمبنى ماسبيرو.