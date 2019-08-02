الرئيسية أخبار عاجلة "الوطنية للإعلام" توضح سبب تحول صلاة الجمعة من"الحسين" إلى مسجد التلفزيون الجمعة، 02 أغسطس 2019 02:15 م خطبة - أرشيفية كتب محمد السيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكدت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام أنه أثناء نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، حدث عطل مفاجئ بمفتاح الكهرباء الرئيسى الخاص بسيارة الإذاعة الخارجية. وأضافت الهندسة الإذاعية، فى بيان لها، أنه على الفور تم تحويل نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون بمبنى ماسبيرو. الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين مسجد الامام الحسين التليفزيون مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الأوقاف تعيد مراجعة تصاريح الخطبة لخطباء المكافأة لإلغاء المخالف الخميس، 01 أغسطس 2019 11:04 م شاهد.. ترجمة خطبة الجمعة لـ19 لغة حول اغتنام مواسم الطاعات والخيرات الخميس، 01 أغسطس 2019 08:04 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تقييمات إيجابية لـ ذا روك وجايسون ستاثام بفيلم Hobbs & Shaw بعد عرضه رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة "زملكاوى" بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر حسام غالى مفاجأة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ويتولى الإشراف على المنتخب شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى الملامح الأولى للموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why طارق العشرى يعلن انتقال إمام عاشور إلى الزمالك رسمياً لأول مرة.. سيدة فرنسية تدير كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى المزيد من Trending Plus
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