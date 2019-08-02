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الهند تعتقل نائب رئيس جزر المالديف السابق لدخوله البلاد بصورة غير قانونية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 01:15 ص
الهند تعتقل نائب رئيس جزر المالديف السابق لدخوله البلاد بصورة غير قانونية نائب الرئيس السابق لجزر المالديف أحمد أديب
رويترز

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قال مسؤولون من الشرطة وميناء فى الهند اليوم الخميس إن السلطات تستجوب نائب الرئيس السابق لجزر المالديف أحمد أديب لدخوله البلاد بصورة غير قانونية بعد أن وصل على متن قارب إلى مدينة ساحلية فى جنوب الهند.

 

وصدر بحق أديب حكم بالسجن 15 عاما فى عام 2016 بعد إدانته بالتآمر لاغتيال الرئيس عبد الله يمين، الذى كان يشغل المنصب وقتها، كما أدين أيضا بتم فساد وإرهاب بما رفع عقوبته الإجمالية إلى 33 عاما.

 

لكن محكمة فى جزر المالديف أمرت بإعادة محاكمته بذات الاتهامات هذا العام بعد أن ألغت الإدانات الصادرة بحقه بسبب تأثيرات سياسية على محاكمته.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية فى الهند إن أديب لم يكن لديه وثائق سفر صالحة وبالتالى لا يسمح له بدخول البلاد.

 

 


جزر المالديف

أحمد أديب

الهند

الرئيس عبد الله يمين

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