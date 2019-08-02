الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بانضمام أربعة رهبان جدد للفرنسيسكان

سارة علام

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية، بانضمام أربعة رهبان جدد للرهبنة الفرنسيسكانية وهم : إدوار يوسف، وليد فريد، هيثم فايز وأبانوب بولس إذ قدم الرهبان الجدد نذورهم الرهبانية الأولى واعدين الله بالعيش في الطاعة والفقر دون امتلاك شيء والعفة.

ترأس صلوات الذبيحة الإلهية (طقس كنسي) الأب مراد مجلع ، الخادم الإقليمي للفرنسيسكان بالاشتراك مع بعض الرهبان وحضر الاحتفال أسر الرهبان الأربعة الجدد وعدد من الراهبات

الرهبنة الفرنسيسكانية تأسست على يد القديس فرنسيس الأسيزي عام 1207 إذ بدأ فرنسيس أولى خطواته في حياته الجديدة بعدما تنازل لوالده عن كل شيء حتى عن ملابسه التي كان يستر بها عورته وأقام بجوار كنيسة القديس دميان المهدمة والتي بدأ في ترميمها في إيطاليا، والتف حوله كثير ممن اعجبوا بسيرته الجديدة. وكانت الآية ” لا تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا مزوداً …” (مت 10: 9) ذات تأثير كبير عليه فجعلها قانوناً لرهبنته الناشئة.

في عام 1210 توجه فرنسيس، مع نفر من رهبانه إلى روما ليطلب من البابا إعتماداً لطريقة حياته، فصرح لهم البابا بأن يبشروا بكلمة الله ودعوة الناس إلى التوبة.