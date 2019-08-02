القوى العاملة: مصرى يحصل على 1.2 مليون جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، نجح فى تسوية الخلاف العمالى مع إحدى الشركات الكبرى بصرف مستحقات مواطن مصرى وديًا، وبلغت 40 ألف دينار كويتي، بما يعادل مليون ومائتى وخمسون ألف جنيه مصري، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إنه تم تكليف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بمساعدة ومتابعة مشكلة المهندس " إ.ز" الذى يعمل لدى إحدى الشركات فى الحصول على مستحقاته، وتواصل المكتب الإعلامى بالوزارة مع المستشار العمالى بالكويت أحمد يوسف لمتابعته توجيهات الوزير لحل شكوى المواطن المصرى، وأفاد أنه أجرى عدة اتصالات مع الشركة التى يعمل بها المهندس، واستطاع بالطرق الودية حل مشكلته، وحصل على 40 ألف دينار كويتى، أى بما يعادل مليون ومائتى وخمسون الف جنيه مصرى .