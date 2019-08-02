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القوى العاملة: مصرى يحصل على 1.2 مليون جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالكويت

الجمعة، 02 أغسطس 2019 11:28 ص
القوى العاملة: مصرى يحصل على 1.2 مليون جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالكويت وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، نجح فى تسوية الخلاف العمالى مع إحدى الشركات الكبرى بصرف مستحقات مواطن مصرى وديًا، وبلغت 40 ألف دينار كويتي، بما يعادل مليون ومائتى وخمسون ألف جنيه مصري، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إنه تم تكليف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بمساعدة ومتابعة مشكلة المهندس " إ.ز" الذى يعمل لدى إحدى الشركات فى الحصول على مستحقاته، وتواصل المكتب الإعلامى بالوزارة مع المستشار العمالى بالكويت أحمد يوسف لمتابعته توجيهات الوزير لحل شكوى المواطن المصرى، وأفاد أنه أجرى عدة اتصالات مع الشركة التى يعمل بها المهندس، واستطاع بالطرق الودية حل مشكلته، وحصل على 40 ألف دينار كويتى، أى بما يعادل مليون ومائتى وخمسون الف جنيه مصرى .

كما أصدرت وزارة القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "هـ.ن.ص" المقيمة بمحافظة المنوفية، ومعرفة إذا كان زوجها المتوفى فى إيطاليا يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس" هيئة التأمينات الإيطالية.

وتواصل هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة مع المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، لمتابعة توجيهات الوزارة فى هذا الخصوص، والوقوف على شكوى المواطنة والعمل على حلها، حيث كان التحرك الفورى من جانب مكتب التمثيل العمالى بميلانو، والتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المتوفى لمعاش أو لتعويض دفعة واحدة .

وبالبحث فى ملف المواطن أتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية قبل وفاته، ولذلك تستحق أسرته معاشا كاملا، وتم إبلاغ الأسرة بمحافظة المنوفية بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش، ومشورة المستشار العمالى بميلانو فى أى استفسار قد يستجد فيما بعد .

 


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