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القبض على عاطل يبيع أدوية مجهولة المصدر عبر "فيس بوك" فى المنوفية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 11:37 ص
القبض على عاطل يبيع أدوية مجهولة المصدر عبر "فيس بوك" فى المنوفية المتهم والبضاعة المضبوطة
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد الجعفرى

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل متهم بترويج وبيع أدوية مستوردة ومجهولة المصدر، للمواطنين، بعد عرضها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كشفت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن أن وجود ترويج عاطل يبلغ من العمر 54 عامًا، ومقيم فى قويسنا فى محافظة المنوفية، أدوية مستوردة ومجهولة المصدر، وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف االمتهم وضبطه فى محل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، كما تبين وجود رسائل بين المتهم وآخرين تتضمن الاتفاق فيما بينهم عن بيع وشراء أدوية تخسيس مجهولة المصدر، وباستكمال التفتيش تم ضبط  1750 دواء تخسيس مستوردة مجهولة المصدر، غير مسجلة بوزارة الصحة.
 
بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وإدارة الحساب للترويج لبيع أدوية مهربة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بغرض الاستفادة مادياً. 
 

 


المنوفية

ادويه مجهولة المصدر

دواء تخسيس

موقع تواصل اجتماعى

فيس بوك

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