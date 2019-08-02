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القبض على عاطل قتل دكتور جامعى بعد سرقة شقته فى السلام

الجمعة، 02 أغسطس 2019 09:01 م
القبض على عاطل قتل دكتور جامعى بعد سرقة شقته فى السلام جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أقدم عاطل على قتل دكتور جامعى لسرقته بمنطقة بدار السلام، وتم نقل الجثة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوجود متوفى داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وعثر على جثة موظف بأحد الجامعات وبها عدد كبير من الطعنات.

وقام رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار الذى شهد الحادث، وكشفت أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بهدف السرقة، وتم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

 


جريمة سرقة

مباحث القاهرة

كاميرات مراقبة

السلام

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