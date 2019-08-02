القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى الغربية

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية القبض على عاطل، وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الهيروين خلال حملة أمنية .

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات، والنقيب محمد خطاب معاون المباحث من ضبط "ش م م ح" 38 سنة عاطل مقيم بشارع خالد عبد العال كفر الزيات، سبق اتهامه فى العديد من قضايا اتجار المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقات لذات العيار، 53 تذكرة هيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.