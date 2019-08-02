سوبر كورة
Ads
السبت، 03 أغسطس 2019 12:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى الغربية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 09:17 م
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى الغربية هيروين - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية القبض على عاطل، وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الهيروين خلال حملة أمنية .

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات، والنقيب محمد خطاب معاون المباحث من ضبط "ش م م ح" 38 سنة عاطل مقيم بشارع خالد عبد العال كفر الزيات، سبق اتهامه فى العديد من قضايا اتجار المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقات لذات العيار، 53 تذكرة هيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيق.


مواد مخدرة

سلاح ناري

مباحث الغربية

كفر الزيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و36 قطعة حشيش فى الغربية

الخميس، 01 أغسطس 2019 10:29 ص

عاطل يعترف بالاتجار فى الأسلحة النارية ويرشد عن مصدر تمويله ببولاق الدكرور

الأربعاء، 31 يوليه 2019 08:37 م

حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية فى بولاق الدكرور

الأربعاء، 31 يوليه 2019 12:23 م

ضبط 12 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بحملة أمنية فى القليوبية

الأربعاء، 31 يوليه 2019 09:54 ص

السجن المشدد 3 سنوات لتاجر مواشى لحيازته سلاح نارى بالشرقية

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 01:13 م

القبض على 47 متهما بالاتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالجيزة

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 09:22 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أقوى 10 تصريحات للصفقات"سوبر ستارز".. رمضان ومتولي وديانج وقفشة يتحدثون عن تحقيق المجد مع الأهلي.. شيكابالا يكشف مع ثلاثي الزمالك رغبة التتويج.. ومدبولي يسعى للتألق مع الإسماعيلي وأحمد علي فى مغارة جديدة

أقوى 10 تصريحات للصفقات"سوبر ستارز".. رمضان ومتولي وديانج وقفشة يتحدثون عن تحقيق المجد مع الأهلي.. شيكابالا يكشف مع ثلاثي الزمالك رغبة التتويج.. ومدبولي يسعى للتألق مع الإسماعيلي وأحمد علي فى مغارة جديدة

"وجبة جمبرى" تجمع كوكا وكهربا فى البرتغال.. صورة

"وجبة جمبرى" تجمع كوكا وكهربا فى البرتغال.. صورة

5 مكاسب من التحول الرقمى الحكومى.. تعرف عليها

5 مكاسب من التحول الرقمى الحكومى.. تعرف عليها

شاهد.. مباشر قطر: الاقتصاد القطرى ركود يتزايد ومؤشرات تؤكد الانهيار

شاهد.. مباشر قطر: الاقتصاد القطرى ركود يتزايد ومؤشرات تؤكد الانهيار

مصدر: تشكيل لجنة إدارة اتحاد الكرة عقب زيارة وفد الفيفا

مصدر: تشكيل لجنة إدارة اتحاد الكرة عقب زيارة وفد الفيفا

والبقية تأتى.. 15 لاعبا تخلص منهم الزمالك فى الميركاتو الصيفى

والبقية تأتى.. 15 لاعبا تخلص منهم الزمالك فى الميركاتو الصيفى

الإسكان: تخصيص 280 ألف شقة لمحدودى الدخل حتى الآن

الإسكان: تخصيص 280 ألف شقة لمحدودى الدخل حتى الآن

وجهاً لوجه.. رامى مالك مع دينزل واشنطن فى فيلم أكشن جديد

وجهاً لوجه.. رامى مالك مع دينزل واشنطن فى فيلم أكشن جديد

التعليم العالى: 210 آلاف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

التعليم العالى: 210 آلاف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

البنتاجون يختبر ليزر ينقل الكلام عبر مئات الأميال

البنتاجون يختبر ليزر ينقل الكلام عبر مئات الأميال

تعرف على مواعيد سفر أفواج الحج البرى عبر ميناء نويبع

تعرف على مواعيد سفر أفواج الحج البرى عبر ميناء نويبع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة