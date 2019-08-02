الصين تتعهد بمواصلة أداء دور بناء فى حل قضية شبه الجزيرة الكورية

بكين - بانكوك (أ ش أ)

أكد وانج يي، عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى، اليوم الجمعة، أن بلاده ستواصل أداء دور بناء للمساعدة فى تعزيز التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية التى لا تزال على المسار.

وقال وانج، فى تصريحات على هامش مشاركته اليوم، فى اجتماع قمة وزراء الخارجية التاسع لشرق آسيا بالعاصمة التايلاندية (بانكوك) نقلتها وسائل إعلام صينية، إن الرئيس الصينى شى جين بينج قام بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يومى 20 و21 يونيو الماضى، اتفق خلالها زعيما الدولتين على التسوية السياسية لقضية شبة الجزيرة الكورية.

وأضاف وانج، أن الزعيم الأعلى لكوريا الديمقراطية "كيم جونج أون" والرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقدا محادثات فى وقت سابق من شهر يونيو فى قرية بانمونجوم الحدودية المشتركة بين الكوريتين حيث التقى قادة كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ما يظهر أن جميع الأطراف المعنية ملتزمة بالسعى للتوصل إلى توافق وحل المشكلات من خلال الحوار والمفاوضات.

وتابع وانج، أنه مازالت هناك صعوبات فى دفع عملية المفاوضات السلمية لقضية شبه الجزيرة الكورية قدما، معربا عن أمله أن تتحرك الأطراف المعنية قدما بأسلوب "المسار المزدوج" وتتخذ خطوات مرحلية ومتزامنة لتعزيز الحوار والمناقشات.

وأشار وانج، إلى أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية الالتقاء بعضها بعضا فى منتصف الطريق لإيجاد طريق عملى لتحقيق نزع السلاح النووى بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء آلية للسلام فى شبه الجزيرة ومعالجة شواغل بعضها بعضا بشكل مناسب.