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الصحة:عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة استقبلت 18514 حاجًا مصريًا

الجمعة، 02 أغسطس 2019 11:58 ص
الصحة:عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة استقبلت 18514 حاجًا مصريًا حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت البعثة الطبية للحج، إن عياداتها، استقبلت حتى صباح اليوم الجمعة، 18514 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 15411 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 3103 حالة فى المدينة المنورة، لافتاه إلى دخول 37 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 14 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 23 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوى ل 20 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 53 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 4 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة بالمرور يومياً " صباحا ومساء"على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائى مستمر فى تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب إتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

وفى سياق آخر عقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى، والمشرف على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، اجتماعا مساء أمس، بالدفعة الثانية للبعثة بعد وصولها للأراضى السعودية صباح أمس، لتكتمل بذلك البعثة الطبية للحج لهذا العام 1440هـ- 2019م.

وشدد المشرف على البعثة الطبية للحج، خلال الاجتماع على تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين، والعمل بروح الفريق الواحد، لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن البعثة الطبية تشمل كافة التخصصات الطبية، حيث تم خلال الاجتماع تكليف أعضاء البعثة الجدد بأعمالهم، مشيرا إلى ضرورة نقل خبرات الدفعة الأولى للبعثة لزملائهم الجدد، بما يساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.


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حجاج

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