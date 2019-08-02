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الصحة تبدأ تجهيزات تطبيق التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى

الجمعة، 02 أغسطس 2019 09:49 ص
الصحة تبدأ تجهيزات تطبيق التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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عقد الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل اجتماعًا مع وكلاء وزارة ومسئولى الرعاية الأساسية والعلاج الحر وقطاع الطب العلاجى ومدخلى البيانات بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد "الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان" وذلك بغرفة الأزمات بمقر ديوان الوزارة.

وأوضح السبكى، أن الاجتماع جاء لوضع تخطيط صحى لمحافظات المرحلة الأولى للوقوف على مدى استعداد المحافظات الخمس لتطبيق المنظومة من حيث عدد المنشآت الطبية الموجودة بها والقوى البشرية الفعلية والتجهيزات الطبية وغير الطبية وكفاءتها الفنية الفعلية، إضافة إلى ابنى التحتية، للبدء فى تجهيزها وفق المعايير المعتمدة.

وأضاف أن الاجتماع تناول استعراض البرنامج الإلكترونى المخصص لحصر كل البيانات المتعلقة بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة والموجودة بالمحافظات الخمس، حيث تم شرح طريقة عمله وتوضيح طريقة إدخال البيانات به، والمتضمنة كافة المعلومات والأرقام المطلوبة وأعداد المترددين فى الـ6 شهور الأخيرة وأقسام المستشفيات والخدمات الطبية التى تقدمها حالياً وكذلك الصور الحديثة التى توضح الحالة الفنية للمنشآت.

وشدد السبكى على الدقة الشديدة فى تسجيل البيانات، مع التأكيد على مراجعتها بعد ذلك من قبل فريق من الوزارة، وموجهاً بتدشين مركز توعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، داخل كل مديرية من المديريات الصحية الخمس، من أجل تعريف المواطنين بطبيعة المنظومة الجديدة والفرق بينها وبين التأمين الصحى القديم.

كما أطلع المدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، المشاركين فى الاجتماع على كيفية البدء فى إعداد المنظومة فى محافظة بورسعيد، وأهم التحديات التى تم التغلب عليها، وكذلك الخبرات المكتسبة من التشغيل التجريبى للمنظومة والذى بدأ فى الأول من يوليو المنقضى، موضحاً أن وحدات طب الأسرة هى حجر الزاوية بالمنظومة الجديدة، ومشيراً إلى اعتماد المنظومة الجديدة على الإحالة.

 


التأمين الصحى

بورسعيد

منظومة التأمين الصحى

التامين الصحى الجديد

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