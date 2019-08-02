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السلطات البريطانية تحاول إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل موقع بناء انهار فى ريدينج

الجمعة، 02 أغسطس 2019 01:22 ص
السلطات البريطانية تحاول إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل موقع بناء انهار فى ريدينج الشرطة البريطانية
كتب محمد جمال

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أفادت شبكة " اكسترا نيوز" أن السلطات البريطانية تحاول إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل موقع بناء إنهار فى ريدينج.


بريطانيا

احتجاز مواطنين

موقع بناء

شرطة بريطانيا

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