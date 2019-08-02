السلطات البريطانية تحاول إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل موقع بناء انهار فى ريدينج

أفادت شبكة " اكسترا نيوز" أن السلطات البريطانية تحاول إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل موقع بناء إنهار فى ريدينج.
السلطات البريطانية تحاول إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل موقع بناء انهار فى ريدينجالجمعة، 02 أغسطس 2019 01:22 ص
الشرطة البريطانية
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