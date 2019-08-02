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الزراعة: 83 منفذًا بقطاع الإنتاج لبيع المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 12:12 م
الزراعة: 83 منفذًا بقطاع الإنتاج لبيع المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أعلن قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على توفير المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وأسعار تنافسية بأسعار لمساعدة المواطنين فى مواجهة ارتفاع الأسعار والتعاون مع مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والأحياء الجديدة

وقال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج، إن المنافذ التابعة للقطاع بلغ عددها 83 موزعة على محافظات "الجيزة 70 منفذا، القاهرة 3، الإسكندرية 3، المنيا 3، المنوفية 1، القليوبية 1، كفر الشيخ 1، الوادى الجديد 1.

وتقوم المنافذ ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها – نباتات زينه بالإضافة الى منافذ بيع منتجات شباب الخريجين" الإضافة إلى بيع لحوم الأضاحى فى المزارع والشوادر التابعة للقطاع.

وأضاف عبدالعال، أن هناك توجيهات من وزارة الزراعة حول الخطة المستقبلية للمنافذ وتتمثل فى التعاون مع منظمات التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة فى حالة توافر أماكن تصلح منافذ بيع تحت اشراف جهات حكومية فى هذا الحالة سيقوم قطاع الإنتاج (الإدارة العامة للتسويق) بتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية وذلك فى إطار العمل على ضبط الأسعار والمشاركة المجتمعية وخاصة الإعاقة، التواصل مع الجهات والأحياء ومنظمات العمل الوطنى فى امتداد الأماكن التى يتم توفيرها من قبل هذه الجهات بالسلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية لرفع المعاناة والعبء عن الجمهور.

 


منافذ الزراعة

عيد الأضحى

السلع الغذائية

منافذ اليلع الغذائية

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