الزراعة تنفى ارتفاع أسعار لحوم الأضاحى واستخدام مواد كيماوية لزيادة المحاصيل

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن ارتفاع أسعار لحوم الأضاحى بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار لحوم الأضاحى بالمنافذ التابعة لها قُبيل حلول عيد الأضحى، مُشددةً على أن هناك تراجعاً فى أسعار لحوم الأضاحى مُقارنة بأسعار العام الماضى بنسبة 10%، وأن الوزارة على استعداد تام لاستقبال عيد الأضحى من خلال توفيرها للحوم من منافذ بيع الأضاحى بأسعار مخفضة بكل محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن سعر كيلو "الضأن" القائم (حى)، تراجع هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا فى العام الماضى، مُضيفةً أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضى، كما بلغت أسعار الجاموس نحو 42 جنيهاً للكيلو هذا العام.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن استخدام بعض المزارعين مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل، مُشددةً على أن كافة المواد الكيماوية والأسمدة - بالجمعيات الزراعية - المستخدمة فى زراعة المحاصيل آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية ولا تشكل أى خطورة على صحة المواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة لقلق والذعر بين المواطنين.

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كل الأسمدة الزراعية، إلى جانب إخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.