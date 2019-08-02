سوبر كورة
Ads
الجمعة، 02 أغسطس 2019 12:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

الزراعة تنفى ارتفاع أسعار لحوم الأضاحى واستخدام مواد كيماوية لزيادة المحاصيل

الجمعة، 02 أغسطس 2019 10:49 ص
الزراعة تنفى ارتفاع أسعار لحوم الأضاحى واستخدام مواد كيماوية لزيادة المحاصيل الزراعة تنفى ارتفاع أسعار لحوم الأضاحى
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن ارتفاع أسعار لحوم الأضاحى بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار لحوم الأضاحى بالمنافذ التابعة لها قُبيل حلول عيد الأضحى، مُشددةً على أن هناك تراجعاً فى أسعار لحوم الأضاحى مُقارنة بأسعار العام الماضى بنسبة 10%، وأن الوزارة على استعداد تام لاستقبال عيد الأضحى من خلال توفيرها للحوم من منافذ بيع الأضاحى بأسعار مخفضة بكل محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن سعر كيلو "الضأن" القائم (حى)، تراجع هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا فى العام الماضى، مُضيفةً أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضى، كما بلغت أسعار الجاموس نحو 42 جنيهاً للكيلو هذا العام.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن استخدام بعض المزارعين مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل، مُشددةً على أن كافة المواد الكيماوية والأسمدة - بالجمعيات الزراعية - المستخدمة فى زراعة المحاصيل آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية ولا تشكل أى خطورة على صحة المواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة لقلق والذعر بين المواطنين.

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كل الأسمدة الزراعية، إلى جانب إخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.


المواد الكيماوية والأسمدة

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

أغرب عادات الفنانين.. كاريوكا تهوى التماسيح المحنطة والفراشة تفهم لغة الكلاب

أغرب عادات الفنانين.. كاريوكا تهوى التماسيح المحنطة والفراشة تفهم لغة الكلاب

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين

سفر 9 ألاف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن.. ومؤسسة الحج تصدر نصائح طبية لزوار بيت الله الحرام حرصا على صحة المرضى.. وتنصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل الطازجة وعدم تبادل أوعية الشرب مع الآخرين

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة "إطلع بره" ببطولة افريقيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة "إطلع بره" ببطولة افريقيا

تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه

تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه

انطلاق "حياة كريمة " فى مناطق يصل بها نسبه الفقر 70% فأكثر.. و تخصيص مليار و140 مليون جنيه لـ87 قرية من إجمالى 277 من الأكثر احتياجًا فى11 محافظة.. و توفير فرص عمل للشباب وتجهيز العرائس اليتيمات أبرز الأنشطة

انطلاق "حياة كريمة " فى مناطق يصل بها نسبه الفقر 70% فأكثر.. و تخصيص مليار و140 مليون جنيه لـ87 قرية من إجمالى 277 من الأكثر احتياجًا فى11 محافظة.. و توفير فرص عمل للشباب وتجهيز العرائس اليتيمات أبرز الأنشطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة