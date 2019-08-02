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"الزراعة" تضع برامج إرشادية لطرق رى النخيل لنضج ثمار البلح.. تعرف عليها

الجمعة، 02 أغسطس 2019 06:00 ص
"الزراعة" تضع برامج إرشادية لطرق رى النخيل لنضج ثمار البلح.. تعرف عليها ثمار البلح - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لزيادة إنتاج التمور وحماية أشجار النخيل خلال الشهر الجارى من خلال حزمة إرشادات فنية وتوصيات حول طرق الرى والتسميد ومكافحة الآفات مع نضج الثمار.
 

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن إجراء عملية التكميم (تغطية العراجين)، حيث تلف السوباطات بالكامل بأكياس بلاستيك، وتربط من أعلى وتجرى هذه العملية بعد بدء اكتمال النمو لحماية الثمار من الأحوال الجوية المتقلبة والإصابة بالآفات الحشرية.

 

 وأضاف، أن برنامج رى النخيل الفترة الحالية، أن يكون على فترات متباعدة للإسراع فى نضج الثمار فى الأراضى الطينية لزيادة نسبة السكر بها وتقليل محتواها من الحموضة والتانيات، وتكون أكثر تحملاً للنقل والتسويق مع العلم أن كثرة الرى خلال هذه الفترة يسبب طراوة الثمار وسرعة تلفها وتأخر نضجها.
 

وأوضح، أنه بالنسبة للوقاية الحشرية لابد من الفحص الدورى لأشجار النخيل لاجتناب أى إصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء مبكرًا وسرعة علاجها، إزالة النخيل شديد الإصابة وتقطيعه إلى أجزاء صغيرة ووضعها داخل حفرة عمقها 5 و1 متر، وتغطى بجير حى أو أحد المبيدات الموصى بها، الوقاية المرضية (مرض أعفان الجذور)، يجب معاملة التربة بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها مثل توبسين إم 70 بمعدل 3جم/لتر ماء وتكرار المعاملة مرة أخرى بعد 15 يومًا، وفى حالة الإصابة الشديدة تعامل مرة ثالثة بعد 15 يومًا.

 


أشجار البلح

رى البلح

المحاصيل البستانية

المحاصيل الزراعية

ثمار البلح

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