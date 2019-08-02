الرى تكشف حقيقة التوجه لاستخدام مياه الصرف المعالجة فى الشرب

كتبت هند مختار

نفت وزارة الرى، ما تردد من أنباء، بشأن توجه الحكومة نحو استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى الشرب، عند انخفاض إيراد نهر النيل, مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك على الإطلاق.

وأوضحت الوزارة، أنه منذ بناء السد العالي يتم تعويض أى انخفاض فى إيراد نهر النيل من المخزون الاستراتيجى ببحيرة السد، للوصول إلى 55.5 مليار متر مكعب، مُشددةً على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وطمأنت الوزارة، من خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، المواطنين على تلبية كافة احتياجاتهم المائية، مع مناشدتهم بترشيد المياه، وعدم هدرها فى ضوء ما نعانيه من تحديات ونُدرة مائية، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل بكل جد على إدارة المياه بالشكل الأمثل وتحقيق أعلى كفاءة لاستخدام المياه التي تصل إلى أكثر من 95٪ طبقاً للتقديرات الدولية.

وقد أوضحت الوزارة، استعداد وحدات الطوارئ لاستقبال موسم الفيضان الجديد، والذى يبدأ فى شهر أغسطس القادم، من خلال الاستمرار فى رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف، وكذلك استعداد منظومة الصرف لاستقبال مياه الأمطار والسيول، بما يؤدى إلى حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر السيول والفيضانات.