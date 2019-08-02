الخارجية الأمريكية: تنظيم "القاعدة" لا يقل اليوم خطورة عن الماضى

واشنطن (أ ش أ)

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن تنظيم "القاعدة" تمكن فى السنوات الأخيرة من إعادة ترتيب صفوفه، ولا يزال يشكل خطرا كبيرا لا يقل عما كان عليه فى الماضى.

وقال ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب فى الخارجية الأمريكية، أثناء موجز صحفى، فى واشنطن، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية: إن تنظيم القاعدة عمل فى السنوات الأخيرة بصبر على إعادة تنظيم صفوفه، فيما ركزت الولايات المتحدة ودول أخرى جهودها فى مجال مكافحة الإرهاب على محاربة "داعش"، مضيفا :"نرى اليوم أن قوة "القاعدة" لا تقل عما كانت عليه فى الماضى".

وأشار المسؤول الأمريكى إلى أن "القاعدة" والجماعات المرتبطة به لا يزال قوة نافذة فى مختلف مناطق العالم، بما فيها الصومال حيث تنفذ حركة "الشباب" هجمات دموية داخل البلاد وأحيانا فى الدول المجاورة، بما فيها كينيا حيث أعلن التنظيم فى يناير مسؤوليته عن هجوم دموى فى العاصمة نيروبى، بالإضافة إلى أنشطة التنظيم فى اليمن وسوريا حيث لا يزال يسيطر على أراض.

وشدد سيلز على ضرورة ألا يعتبر أحد فترة الصمت النسبى لـ"القاعدة" مؤشرا على خروج التنظيم من الساحة، مضيفا: "ما زال منخرطا فى هذا القتال، ويتعين علينا الاستمرار فى مكافحته".