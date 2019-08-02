سوبر كورة
Ads
الجمعة، 02 أغسطس 2019 05:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية: تنظيم "القاعدة" لا يقل اليوم خطورة عن الماضى

الجمعة، 02 أغسطس 2019 04:23 م
الخارجية الأمريكية: تنظيم "القاعدة" لا يقل اليوم خطورة عن الماضى تنظيم القاعدة - أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن تنظيم "القاعدة" تمكن فى السنوات الأخيرة من إعادة ترتيب صفوفه، ولا يزال يشكل خطرا كبيرا لا يقل عما كان عليه فى الماضى.

وقال ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب فى الخارجية الأمريكية، أثناء موجز صحفى، فى واشنطن، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية: إن تنظيم القاعدة عمل فى السنوات الأخيرة بصبر على إعادة تنظيم صفوفه، فيما ركزت الولايات المتحدة ودول أخرى جهودها فى مجال مكافحة الإرهاب على محاربة "داعش"، مضيفا :"نرى اليوم أن قوة "القاعدة" لا تقل عما كانت عليه فى الماضى".

وأشار المسؤول الأمريكى إلى أن "القاعدة" والجماعات المرتبطة به لا يزال قوة نافذة فى مختلف مناطق العالم، بما فيها الصومال حيث تنفذ حركة "الشباب" هجمات دموية داخل البلاد وأحيانا فى الدول المجاورة، بما فيها كينيا حيث أعلن التنظيم فى يناير مسؤوليته عن هجوم دموى فى العاصمة نيروبى، بالإضافة إلى أنشطة التنظيم فى اليمن وسوريا حيث لا يزال يسيطر على أراض.

وشدد سيلز على ضرورة ألا يعتبر أحد فترة الصمت النسبى لـ"القاعدة" مؤشرا على خروج التنظيم من الساحة، مضيفا: "ما زال منخرطا فى هذا القتال، ويتعين علينا الاستمرار فى مكافحته".

 


امريكا

القاعدة

تنظيم القاعدة

الارهاب

الخارجية الامريكية

الولايات المتحدة

مكافحة الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر

بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر

شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى

شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى

الملامح الأولى للموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why

الملامح الأولى للموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why

طارق العشرى يعلن انتقال إمام عاشور إلى الزمالك رسمياً

طارق العشرى يعلن انتقال إمام عاشور إلى الزمالك رسمياً

لأول مرة.. سيدة فرنسية تدير كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

لأول مرة.. سيدة فرنسية تدير كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة