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الحكومة تنفى بيع أدوية مخدرة بالصيدليات دون رقابة من وزارة الصحة

الجمعة، 02 أغسطس 2019 10:25 ص
الحكومة تنفى بيع أدوية مخدرة بالصيدليات دون رقابة من وزارة الصحة وزارة الصحة
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بيع أدوية مخدرة بالصيدليات وأسواق الدواء دون رقابة من وزارة الصحة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُوضحةً أنه لا صحة لبيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة من قبل الوزارة، وأن أدوية الجدول لا تُصرف إلا بـ"روشتة" مختومة من الطبيب مع احتفاظ الصيدلى بها للإثبات فى حالات التفتيش، وجميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين. 
 
كما أكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية على الصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة، مُشددةً على أنه لا تهاون مع أى مخالفات خاصة بالأدوية المهربة وأدوية الجدول المخدرة والأدوية المغشوشة، لافتةً إلى أن الاتجار فى الأدوية المهربة والمغشوشة عقوبته الغرامة والحبس.
 
 
 
 

بيع أدوية مخدرة

الصحة

تقرير الشائعات

اخبار مصر

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