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الحكومة ترد على شائعة تسريح 25% من موظفيها بعد خضوعهم لتحليل مخدرات

الجمعة، 02 أغسطس 2019 10:14 ص
الحكومة ترد على شائعة تسريح 25% من موظفيها بعد خضوعهم لتحليل مخدرات تحليل مخدرات - أرشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول  اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإدارى بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، تواصل المركز مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا.
 
وأكد صندوق مكافحة الإدمان، معدم صحة تسريح الدولة لـ 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، مُشدداً على أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%، وتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
 
وأكد الصندوق على استمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، مع تمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، لافتاً إلى أنه تم تسليم عدد من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة مليون و900 ألف جنيه؛ لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق جديد لهم.
 
 
 
 

تسريح الموظفين

تحليل المخدرات

تقرير الشائعات

مجلس الوزراء

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