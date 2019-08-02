الجيش البريطانى يلقى أكياس الحصى على سد لمنع الفيضان من اجتياح وايلى بريدج

إنجلترا (رويترز)

ألقت طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانية، أكياسا من الحصى، اليوم الجمعة، على منحدر خارجى لسد انهار جزء منه وبات معرضا لخطر الانهيار وإغراق بلدة وايلى بريدج فى منطقة ديربيشاير.

وجرى إجلاء ما يزيد على ألف من سكان وايلى بريدج فى وسط إنجلترا، أمس الخميس، وطلب منهم اصطحاب حيواناتهم الأليفة وأى أدوية يحتاجونها معهم، بعد أن لحقت أضرار بالغة بالسد بسبب الأمطار الغزيرة فى الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن وزيرة البيئة ستترأس اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية، اليوم الجمعة، لتنسيق الاستجابة للأزمة كما تحدث مع مسؤولين فى إدارتى الإطفاء والشرطة لتقديم الشكر لهم على عملهم، فيما ذكر مسؤولون أن السد معرض للانهيار مما يعرض حياة الناس للخطر.