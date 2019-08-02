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التنمية المحلية: إعلان نتيجة مسابقة قيادات المحليات سبتمبر المقبل

الجمعة، 02 أغسطس 2019 09:58 ص
التنمية المحلية: إعلان نتيجة مسابقة قيادات المحليات سبتمبر المقبل وزارة التنمية المحلية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية، أن لجنة اختبارات القيادات المحلية بالوزارة أجرت المقابلات الشخصية حتى مساء أمس الخميس لما يقرب من 1000 شخص من المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019 والتى أعلنت عنها الوزارة مؤخراً لشغل 65 درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والعالية ومديرى العموم للعمل رؤساء مراكز ومدن وأحياء وسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين .

وأوضح وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن لجنة اختبار القيادات التى يرأسها وتضم فى عضويتها كل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق وبعض خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعات وعضو من مجلس الدولة ستنتهى من عملها مطلع الأسبوع المقبل وإجراء الاختبارات لكافة الإعداد المتبقية للمتقدمين للمسابقة، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم خلال الشهر الجارى مراجعة درجات المتقدمين فى كافة الاختبارات التى أجريت لهم، تمهيداً للإعلان عن نتيجة المسابقة خلال شهر سبتمبر القادم.

وأوضح أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين سيتم اجتيازهم للمقابلات الشخصية، مؤكدًا حرص الوزارة على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية والشفافية والعدالة فى اختيار القيادات الجديدة ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة لإحداث نقلة نوعية فى العمل بالمحليات ودفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وسعى الوزارة لضخ دماء جديدة فى المحليات تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للإعلان بلغ حوالى 1183 وبلغ إجمالى المستوفين 1114 حيث تقدم للدرجة الممتازة 101 كما تقدم للمدير العام 716، كما تقدم للدرجة العالية 297 وعدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65، وتم الانتهاء من إجراء اختبارات للمتقدمين فى المسابقة بمعهد إعداد القادة على المهارات السلوكية والقيادية واللغات والحاسب الآلى والمعلومات العامة والثقافة.


مسابقه المحليات

مسابقه التنميه المحليه

التنميه المحليه

نتيجه مسابقه التنميه المحليه

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