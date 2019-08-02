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احالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة فى مصر الجديدة

الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:54 م
احالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة فى مصر الجديدة حبس - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مصر الجديدة، باحالة عاطل للمحاكمة الجنائية  بتهمة سرقة سيارة ملاكى ، ومساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالى.
 
 
تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من أحد المواطنين، بأنه عقب تشغيله السيارة ملكه أثناء توقفها أسفل العقار محل سكنه، والترجل منها لشراء بعض المستلزمات ، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمغافلته وإستقلال السيارة وفر هارباً، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مقيم بدائرة القسم وسبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "ضرب". 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها ، باستدعاء المُبلغ تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مصر الجديدة

نيابة مصر الجديدة

عقوبة السرقة

قسم مصر الجديدة

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