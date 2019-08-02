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احالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية فى البساتين

الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:17 م
احالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية فى البساتين حبس - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين، بإحالة خادمة للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة 35 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية من داخل مسكن تعمل به بالبساتين. 
 
تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من مواطن بأنه أحضر إحدى السيدات ، لرعاية والديه المقيمين صحبته نظراً لكبر سنهما، إلا إنه اكتشف سرقة 35 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية من داخل الشقة محل سكنه ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها واقعة السرقة على فترات، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية، كما تم بإرشادها ضبط مبلغ 35 ألف جنيه بمسكنها أقرت أنها استولت عليها من مسكن المجنى عليه، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمة، وإتهمها بإرتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

 

 


البساتين

نيابة البساتين

قسم البساتين

جرائم الخادمات

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