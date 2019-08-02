إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق "طنطا - كفر الشيخ "

الغربية محمد طارق

أصيب 7 أشخاص فى حادث سير بطريق " طنطا – كفر الشيخ"، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها خلال عودتهم من سوق الجمعة للمواشى بمركز قطور بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة محملة بعدد من الركاب على طريق " طنطا- كفر الشيخ " بنطاق قرية دمشيت التابعة لمركز طنطا، مما أدى إلى إصابة كلا من " كريم س ال " 28 سنة ، " اسلام ع ع " 26 سنة " محمود ع " 25 سنة " ابراهيم ال خ " 19 سنة "فارس ع خ " 19 سنة " مصطفي ع م " 17 سنة " احمد م " 19 سنة ، وجميعهم من قريه الدلجمون مركز كفر الزيات .