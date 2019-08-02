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إصابة 6 أشخاص عقرهم كلب ضال فى بنى سويف

الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:49 م
إصابة 6 أشخاص عقرهم كلب ضال فى بنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، بعد أن عقرهم كلاب ضالة  بمناطق مختلفة بمركزى ناصر والواسطى شمال بنى سويف وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم  أسماء محمود حمدى 22 سنة، مقيمة بمركز  الواسطى مصابة بعقر بالساق الأيسر، خديجة عبد العاطى محمد 11 سنة، مقيمة بمركز الواسطى مصابة بعقر باليد اليسرى،  خميس راضى رجب سنتين مقيم بمركز الواسطى مصابا بالفخذ الأيسر،  فارس محمد عبد السلام 12 سنة، مقيم بمركز  ناصر مصابا بالفخذ الأيسر،  إبراهيم عبد العليم محمد 44 سنة مقيم بمركز ناصر مصابا بالفخذ الأيسر،  عبد الرحمن عبد النبى 8 سنوات مصابا عقر بالمؤخرة.
 
تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر المركزى وتم اعطاء الأمصال اللازمة للمصابين.
 
 

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

مستشفى ناصر

عقر كلب

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