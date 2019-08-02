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إحالة متهمين بسرقة السيارات بالسلام للمحاكمة الجنائية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 11:14 ص
إحالة متهمين بسرقة السيارات بالسلام للمحاكمة الجنائية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بإحالة متهمين بسرقة السيارات بالسلام، للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم " 7620 "، لسنة ،2019 أن المتهمين هم " إيهاب.ع "، و"مروان. ف"، عاطلين، واعترفا المتهمين أمام النيابة بسرقتهم السيارات بمدينة السلام والنهضة، بأسلوب المفتاح المصطنع، واعترفوا بسرقتهم ل3 سيارات من ماركات مختلفة، وفشلوا في بيعها وأرشدوا عن مكان السيارات .

كانت بداية الواقعة، بورود عدة بلاغا لقسم شرطة السلام أول،  تفيد بقيام بسرقة سيارتهم من أمام منازلهم ليلاً، وبإجراء التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بعدد من المناطق، التى حدث بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

بسؤالهم اعترفوا بسرقتهم للسيارات، وأرشدوا عن مكان السيارات المسروقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 

 


نيابة السلام

سرقة

المحاكمة الجنائية

سرقة سيارات

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