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أطباء يزيلون 526 سنة من فم طفل هندى كان مصابًا بآلام فى الفك.. صور

الجمعة، 02 أغسطس 2019 11:21 ص
أطباء يزيلون 526 سنة من فم طفل هندى كان مصابًا بآلام فى الفك.. صور اسنان الطفل الهندى
كتب بيتر إبراهيم

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سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على عملية جراحية لطفل هندى كان يعانى من آلام فى الفك، ولكن كانت المفاجأة أنه يمتلك أكثر من 500 سنة فى فمه.

وتم نقل الطفل، البالغ من العمر سبع سنوات، والذى أطلقت عليه وسائل الإعلام المحلية اسم “Ravindranath” ، إلى أقرب مستشفى لديه تورم فى الفك.

وأظهر المسح بالأشعة مئات الأسنان على الجانب الأيمن السفلى من فكه، ما دفع الأطباء لاختيار الجراحة.

فم الطفل الهندى
فم الطفل الهندى

وأزال المسعفون 526 من الأسنان، بعدما نمت بشكل غير طبيعى يشبه الأسنان، من فم “Ravindranath” وكانت مغطاة بالورم، وتم تنفيذ الإجراء لمدة خمس ساعات من قبل الجراحين فى كلية شافيتا لطب الأسنان ومستشفى شيناى.

من جهته قال الدكتور سنتيلاناثان، الذى قاد العملية، "فتحنا الفك بعد إجراء التخدير العام ورأينا كيسًا وزنه حوالى 200 جرام من الأسنان فى فمه وتمت إزالته بعناية".

فم الطفل الهندى
فم الطفل الهندى

وفى السبياق ذاته قال الدكتور براتيبا رامانى، الذى شارك فى العملية لصحيفة التايمز أوف إنديا، "كانت الأسنان فى أحجام مختلفة تتراوح بين 0.1 ملم إلى 15 ملم".

وأضاف رامانى، "لم نر هذه الأسنان الكثيرة فى أى موقع واحد"، وتركت أسنانه الأصلية وحدها.

أما والد الطفل فأكد أن الفك بدأ ينتفخ عندما كان فى الثالثة من عمره.

 

 


اسنان الطفل الهندى

الطفل الهندى

الاسنان

اسنان

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