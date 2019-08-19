85 عاما على تولى هتلر رئاسة ألمانيا.. أسرار فى حياة "ملهم العنصرية"..صور

محمد عبد المجيد

85 عام مرت على تولى أدولف هتلر رئاسة ألمانيا، بعد أن كان مستشار لها، حيث تولى الرئاسة رسميا عام 1934، وهو سياسى ألمانى نازى، ولد فى النمسا، وكان زعيم ومؤسس حزب العمال الألمانى الاشتراكى الوطنى، والمعروف باسم الحزب النازى.

أدولف هتلر

اختارته مجلة تايم، واحدًا من بين 100 شخصية تركت أكبر أثر فى تاريخ البشرية بالقرن العشرين، و فيما يلى معلومات وأسرار عن حياته الشخصية والسياسية:

1. ولد أدولف هتلر فى 20 أبريل 1889 فى برونو بالإمبراطورية النمساوية المجرية.

2. كان هتلر الابن الرابع من أصل ستة أبناء.



أدولف هتلر خلال أحد خطاباته

3. والد هتلر "ألويس هتلر" مولوداً غير شرعى، وخلال السنوات التسع والثلاثين الأولى من عمره، حمل ألويس لقب عائلة والدته وهو تشيكلجروبر.

4. كانت والدته "كلارا هتلر" هى الزوجة الثالثة لوالده.

5. عاش هتلر طفولة مضطربة، حيث كان أبوه عنيفًا فى معاملته له ولأمه حتى أن هتلر نفسه صرح أنه كان يتعرض عادة للضرب فى صباه من قبل أبيه.

6. كان هتلر الطفل طالبًا متفوقًا فى مدرسته الابتدائية، ولكنه رسب فى الصف السادس، وهى سنته الأولى فى المدرسة الثانوية عندما كان يعيش فى لينز.

7. عاش هتلر حياة بوهيمية فى فيينا على منحة حكومية لإعانة الأيتام ودعم مالى كانت والدته تقدمه له.



هتلر وسط قيادات جيشه

8. تم رفض قبوله مرتين فى أكاديمية الفنون الجميلة فى فيينا وذلك فى عامى 1907 و1908 لأنه "غير مناسب لمجال الرسم" وأخبروه أن من الأفضل له توجيه قدراته إلى مجال الهندسة المعمارية.

9. فى 21 من عمره، ورث هتلر أموالاً عن واحدة من عماته، وحاول أن يشق طريقه بجهد كرسام فى فيينا، حيث كان ينسخ المناظر الطبيعية الموجودة على البطاقات البريدية ويبيع لوحاته إلى التجار والسائحين.

10. فى عام 1909 عاش هتلر فى مأوى للمشردين، ومع حلول عام 1910 كان هتلر قد استقر فى منزل يسكن فيه الفقراء من العمال فى ميلمنستراسه النمساوية.

11. وزعم هتلر أن اليهود كانوا أعداءً للجنس الآرى، كما ألقى على كاهل اليهود مسؤولية الأزمة التى حدثت فى النمسا.

12. 1913 انتقل هتلر للعيش فى ميونيخ، و إلقى القبض عليه من الشرطة الألمانية وتسليمه للنمسا بعد أن تهرب من أداء الخدمة العسكرية هناك، حيث تم فحصه جسديًا وتقدم بالتماس يدل على ندمه على ما اقترفه، وتقرر أنه غير لائق لأداء الخدمة العسكرية.

13. عام 1914 دخلت ألمانيا الحرب العالمية الأولى، وتقدم هتلر بالتماس لملك بافاريا لودفيج الثالث للسماح له بالخدمة فى بالجيش.



هتلر وهو يقدم التحية النازية لجنوده

14. تقلد هتلر وسامين تقديرًا لشجاعته فى الحرب، حيث تقلد وسام الصليب الحديدى من الدرجة الثانية فى عام 1914، وتقلد أيضًا وسام الصليب الحديدى من الدرجة الأولى فى عام 1918؛ وهو تكريم نادرًا ما يحصل عليه عسكرى من رتبة جيفريتر.

15. فى أكتوبر 1918، دخل هتلر إحدى المستشفيات الميدانية على إثر إصابته بعمى مؤقت عقب تعرضه لهجوم بغاز الخردل.

16. عقب انتهاء الحرب وعودته إلى برلين، فى يوليو عام 1919، تم تعيين هتلر فى منصب جاسوس للشرطة، وكان يتبع قيادة الاستخبارات التى كانت تتبع قوات الدفاع الوطنية، وتم تسريحه من الجيش فى مارس 1920.

17. انضم هتلر إلى الحزب النازى فى عام 1920 وأصبح زعيمًا له فى عام 1921.

18. حاولت قوات الحزب النازى الانقلاب على الحكومة عام 1923، ولكن المحاولة باءت بالفشل وانتهت بسجن أدولف هتلر قائد الحزب آنذاك.

19. فى عام 1933 تم تعيينه مستشارًا للبلاد، حيث عمل على إرساء دعائم نظام تحكمه نزعة شمولية وديكتاتورية وفاشية.

20. فى مارس من عام 1938، ضغط هتلر على النمسا من أجل ضمها لألمانيا.

21. فى أبريل من عام 1938، فقد أمر هتلر القيادة العليا للقوات المسلحة بالتحضير لخطة الاستيلاء على تشيكوسلوفاكيا والتى أطلق عليها اسم الخطة الاستراتيجية لغزو تشيكوسلوفاكيا.

22. وفى نوفمبر من عام 1938، ذكر هتلر فى أحد خطاباته السرية التى ألقاها أمام مجموعة من الصحفيين الألمان أنه كان مكرهاً على الحديث عن السلام باعتباره الهدف الذى يسعى إليه من أجل أن يتمكن من الوصول إلى مستوى إعادة التسلح "الذى كان يعتبر مطلبًا ضروريًا، بالنسبة للمرحلة القادمة".

23. أعرب هتلر مرة خلال غداء جمعه مع نائبه، هاينريش هيملر، عن أنه "يشعر بالرأفة الشديدة تجاه اليهود"، إلا أنه تابع قائلا في الجملة نفسها: "الإبادة هى الحل الوحيد".



عدد من المعتقلين بسجون الهولوكوست

24. وفى الثلاثين من يناير عام 1939، ألقى هتلر خطابًا تحت عنوان "النبوءة" حيث كان قد وضع نصب عينيه تنفيذ عمليات إبادة جماعية لليهود كهدف رئيسى يسعى لتنفيذه.

25. فى أواخر عام 1941، افتتاح أول معسكر اعتقال لإبادة اليهود .

26. فى بعض معسكرات الاعتقال كان يجرى الأطباء الموالين للحكم النازى على المعتقلين تجارب طبية رغمًا عنهم.

27. كان الهدف الرئيسى لمعسكرات الاعتقال هو إرهاق المعتقلين بالأشغال الشاقة وتجويعهم حتى الموت، فيما أنشئت معسكرات الإبادة خصيصًا لقتل أكبر عدد من الموجودين بها بأسرع وقت وبأمهر الطرق.

28. أنشأ «النازى» 6 معتقلات إبادة وهى: «بلزك»، «سوبيبور»، «تريبلينكا»، «أوشفيتز»، و«مايدانيك»، والأخيران كانا معسكرا اعتقال وإبادة فى الوقت نفسه.

29. عند نقل السجناء من معسكرات الاعتقال لمعسكرات الإبادة، كانوا يؤمرون بخلع ملابسهم للاستحمام، وبعدها يزج بهم السجّان إلى غرف الغاز، حيث يلقون مصرعهم، وفى معسكر «خيلمنو» كان يحشد المعتقلون فى شاحنات غاز، وليس فى غرف.

30. «أوشفيتز» هو أكبر معسكر اعتقال وإبادة أنشأه هتلر، وقدر عدد الذين لقوا حتفهم فيه بـ1.1 مليون شخص.

31. يقدر عدد ضحايا الهولوكوست بـ 11 مليون، من بينهم 6 مليون يهودى.

32. فى عام 1941، قام ثلاثة ملايين جندي من القوات الألمانية بمهاجمة الاتحاد السوفيتى ضاربين بمعاهدة عدم الاعتداء التى وقعها هتلر مع ستالين.

33. وطوال عامي 1943 و1944، كانت القوات السوفيتية تجبر جيوش هتلر على الانسحاب بكل ثبات على طول الجبهة الشرقي

34. عام 1944، تمت عملية إنزال جيوش الحلفاء الغربيون في شمالي فرنسا في واحدة من أكبر العمليات البرمائية التي حدثت في تاريخ العسكرية؛ وهي العملية التي تعرف باسم عملة القائد الأعلى

35. وفى يوليو من عام 1944، قام كلاوس فون شتاوفينبرج بزرع قنبلة فى مركز قيادة الفوهرر هتلر، ولكن هتلر نجا من الموت بأعجوبة.



هتلر و زوجته ايفا براون

36. فى الثلاثين من أبريل من عام 1945، وبعد اشتباكات عنيفة انتقلت من شارع إلى شارع فى مدينة برلين، وبينما كانت القوات السوفيتية على بعد تقاطع أو اثنين من مقر مستشارية الرايخ، قام هتلر بالانتحار بإطلاق النار داخل فمه وهو يضع فى فمه كبسولة سيانيد، وقد تم وضع جثة هتلر وجثة إيفا براون - عشيقته التى تزوجها فى اليوم السابق لانتحاره فى حفرة صنعتها قنبلة.