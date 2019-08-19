8 مهام لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة حددها قانون الحكومة الجديد.. تعرف عليها

حدد مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة مؤخراً إلى البرلمان، عدد من المهام لجهاز تنمية المشروعات.

ويستعرضها "اليوم السابع" فى ضوء المادة 66 كالتالى :

1. التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

2. المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

3. تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

4. تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.

5. التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

6. التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

7. المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الانتاج والتسويق.

8. المساعدة فى ربط المشروعات بما نحى حقوق الامتياز.