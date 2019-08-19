7 نصائح للحد من الأخطاء الدوائية فى رحلة علاج المرضى.. تعرف عليها

كتب وليد عبد السلام

أطلق مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة سلسلة من النصائح للحد من الأخطاء الدوائية التى يتعرض لها المواطنون مع تناولها أثناء رحلة العلاج.

اليوم السابع يستعرض نصائح مركز المعلومات الدوائية للحد من الأخطاء الدوائية كالتالى.

1- توخى الحذر الشديد عند استخدام نقط الأذن وذلك لعدم تبديلها مع نقط العين .

2- حظر مضغ الأقراص المخصصة للبلع لأن ذلك يؤثر على امتصاصها بالمعدة ومدى فاعليتها.

3- لا يجب تقسيم الأقراص إلا بعد استشارة الطبيب أو الصيدلى خاصة الأقراص ممتدة المفعول والأقراص ذات الكسوة المعدية .

4- عدم استخدام الأدوات المنزلية لتناول أدوية الشرب لعدم دقتها فى تقدير الجرعات.

5- ينصح باستخدام سرنجات الفم أو المكيال الموجود مع الدواء.

6- يجب اتباع التعليمات الخاصة بطريقة حفظ الدواء وذلك لضمان فاعليتها وعدم تأثرها بظروف التخزين .