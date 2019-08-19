4 طرق تساعدك على علاج الأنفلونزا وتجنب مضاعفاتها

كتبت فاطمة خليل

الأنفلونزا من أكثر الأمراض الفيروسية المنتشرة بين كثير من الأشخاص، ويمكن علاج الأنفلونزا سريعًا باتباع مجموعة من النصائح لتجنب أى مضاعفات، وفقًا لما ذكر موقع Health.

طرق تساعدك على علاج الأنفلونزا



الراحة التامة

تستمر أعراض الأنفلونزا عادة ما بين ثلاثة إلى 10 أيام، غالبًا ما تكون البداية مفاجئة، إذا كنت في العمل أو المدرسة أو أي مكان عام، فانتقل إلى المنزل على الفور، للحصول على الراحة التامة ولتجنب نقل العدوى للآخرين.

راجع طبيبك

ستحتاج إلى مراجعة طبيبك- فلن تكون قادرًا على العودة إلى العمل أو المدرسة لبضعة أيام، وتحدث إلى طبيبك بشأن الأعراض التي تصيبك وعن الأدوية أو العلاج الذي تحتاجه.

شرب الكثير من السوائل

واحدة من أفضل علاجات الأنفلونزا هي الراحة والكثير من السوائل مثل: المشروبات الدافئة ومنها الزنجبيل والقرفة والأعشاب.

ابحث عن المضاعفات

بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، وتشمل هذه التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، لا تتجاهل الأعراض - سيحتاج الطبيب إلى تقييم السعال المزمن الذي يستمر لمدة أسبوعين (التهاب الشعب الهوائية) والسعال المؤلم (الالتهاب الرئوي) أو التهاب الأذن أو التهاب الجيوب الأنفية.