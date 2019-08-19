4 آلاف طلب إحاطة من النواب للحكومة على مدار 4 أدوار انعقاد

كتبت : نورا فخرى

مارس مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مدار أدوار الإنعقاد الأربعة، دوره الرقابى على الحكومة بإمتياز باستخدام كافة الأدوات الرقابية التى أقرتها اللائحة الداخلية للبرلمان، ولعل في مقدمتها طلبات الإحاطة حيث نظر المجلس وفقا للإحصائيات، ما يقرب من 4.152 ألف طلب سواء داخل الجلسات العامة أو اللجان النوعية.

وحددت لائحة مجلس النواب، آليات تقديم طلبات الإحاطة، حيث يحق كل عضو برلماني أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.

ويبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.

و يدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذى قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وُجه إليه طلب الإحاطة فى إيجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى ذات الجلسة. وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.

وفي هذا الصدد نستعرض إجمالي طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب علي مدار أدوار الأنعقاد الـ(4) علي النحو الاتي :

1- دور الانعقاد الأول: عدد طلبات الإحاطة: 324

2- دور الانعقاد الثاني: بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس؛ نحو 498 طلب إحاطة، كما تدارست اللجان النوعية نحو 855 طلب إحاطة.

3- دور الانعقاد الثالث: بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس؛ نحو 385 طلب إحاطة، كما تدارست اللجان النوعية نحو 390 طلب إحاطة.

4- دور الانعقاد الرابع: عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس نحو 388 طلباً وتدارست اللجان النوعية نحو ألف و312 طلب إحاطة.