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"100 مليون صحة" تنصح بتناول نشويات بكميات بسيطة لعدم رفع السكر فى الدم

الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:00 ص
"100 مليون صحة" تنصح بتناول نشويات بكميات بسيطة لعدم رفع السكر فى الدم قياس السكر فى الدم
كتب وليد عبد السلام

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حذرت مبادرة 100 مليون صحة من مخاطر تناول النشويات مثل الأرز والفتة والأرز بالخلطة لما تسببه من ارتفاع السكر فى الدم ونصحت المرضى المصابين بالسكر بتناول كميات قليلة منها.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة: يفضل تناول الشربة أولا مع بداية تناول الوجبات ثم السلطة على أن يكون تناول النشويات فى آخر الوجبة، مؤكدة أن ذلك هو التناول الأمثل للوجبات التى تحتوى على النشويات.

وتوفر مبادرة 100 مليون صحة عددا من المنافذ لتوفير الكشف الطبى للمواطنين المصريين والأجانب عن أمراض فيرس سى والسكر والضغط على أن يتم إحالة من يثبت إصابته بالمرض إلى مراكز العلاج والتحاليل بينما الحالات الغير مصابة يتم طمأنتها بأنه غير مصابة، كما أن الحالات التى لديها معامل خطورة عالى للإصابة بالمريض ينصح بترددهم على المستشفيات لعمل الفحص الدورى الشامل للكشف المبكر عن المرض.

وتقوم مبادرة 100 مليون صحة بصرف الأدوية بالمجان للمرضى وبدون أى تحمل خاصة للأمراض المزمنة مدى الحياة على أن تتحمل الدولة كامل التكاليف عن المرض.

 


100 مليون صحة

السكر فى الدم

النشويات

فيروس سى

علاج السكر فى الدم

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