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10 معلومات عن المرحلة الثالثة لتطوير كورنيش النيل بالأقصر.. تعرف عليها

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:34 ص
10 معلومات عن المرحلة الثالثة لتطوير كورنيش النيل بالأقصر.. تعرف عليها تطوير كورنيش النيل
الأقصر – أحمد مرعى

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تواصل محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أعمال المرحلة الثالثة من تطوير كورنيش النيل وتجديده لخدمة حركة السياحة مع اقتراب الموسم السياحي الشتوي الجديد، ولإضفاء مشاهد جمالية بالكورنيش الذي يجذب السائحين الأجانب والمصريين للاستمتاع بالكورنيش والممشى السياحى بصورة يومية.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تفاصيل وخطوات العمل المقرر تنفيذها فى المرحلة الثالثة لتجديد وتطوير كورنيش النيل بمحافظة الأقصر:-

1.  أعمال المرحلة الثالثة تشمل البدء في حفر الجزء الجانبي من الجزيرة الوسطى للكورنيش

2.    تم خلال الأعمال إزالة التراكمات أول بأول وكنس الأتربة الناعمة للحفاظ على المظهر الحضارى بالمنطقة

3.    يجري التجهيز لرمي خطوط الكهرباء بإمتداد الجزيرة الوسطى

4.    المرحلة الثالثة بتطوير الكورنيش تبدأ من ميدان مرحباً وصولاً حتى ميدان الإيبروتيل

5.    تم تجهيز وتكسير الطبقة الإسفلتية وصولاً حتى بداية نادي التجديف للبدء في المرحلة الثالثة

6.    يجري العمل علي مد 4 كابلات كهرباء بإتجاة شارع خالد بن الوليد السياحي

7.    يتم تقسيم وتوزيع 7 كابلات كهربائية من ميدان مرحباً بإتجاة شارع محمد فريد ومنه إلى شارع أحمد عرابي

8.   يشارك بالتطوير مسئولي إدارة النظافة والتجميل بمدينة الأقصر للوصول لأعلى مستويات رفع كفاءة المنطقة لخدمة المواطنين قبيل بدء الموسم السياحي

9.   تطوير الكورنيش يساهم في إظهار مدينة الأقصر بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق بمكانتها السياحية والثقافية

10.  يتم إزالة التراكمات أول بأول بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وسيارات النقل حتى لا يتم التأثير على الحركة المرورية

 


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