ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" تغادر جبل طارق

كتب محمد تهامى زكى

أظهرت بيانات مراقبة حركة المرور البحرية، فى وقت متأخر من يوم الأحد، أن ناقلة النفط الإيرانية التى تحتجزها بريطاينا، بدأت فى الابتعاد عن جبل طارق.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أظهر المسار الذى اتخذته السفينة على موقع "Marinetraffic.com"- وهى خدمة تتبع للسفن، أن الناقلة "أدريان داريا 1" والتى كانت تحمل سابقا اسم "جريس 1" توجهت ببطء نحو الجنوب الشرقى باتجاه امتداد ضيق من المياه الدولية التى تفصل المغرب عن الطرف الجنوبى لشبه الجزيرة الإيبيرية.

ورفض ضابط فى هيئة ميناء جبل طارق التعليق على تحركات السفينة، وأرجأ الأسئلة إلى المكاتب الحكومية.

وكان السفير الإيرانى فى بريطانيا، حميد بعيدى نجاد، أعلن فى وقت سابق على موقع "تويتر"، أنه من المتوقع أن تغادر السفينة ليلة الأحد، وقال عبر حسابه على "تويتر"، إن جهودا بذلت على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الموانئ ونشر طاقم السفينة على متنها بالكامل منذ رفع الإنذار القضائى الخميس الماضى، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة أمس الأول الجمعة، وذكر التليفزيون الإيرانى الرسمى أنه جرى تغيير علم واسم الناقلة، ويجرى إعدادها للإبحار صوب البحر المتوسط، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم أى ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا.