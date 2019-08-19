سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" تغادر جبل طارق

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:10 ص
ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" تغادر جبل طارق الناقلة الإيرانية جريس 1
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات مراقبة حركة المرور البحرية، فى وقت متأخر من يوم الأحد، أن ناقلة النفط الإيرانية التى تحتجزها بريطاينا، بدأت فى الابتعاد عن جبل طارق.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أظهر المسار الذى اتخذته السفينة على موقع "Marinetraffic.com"- وهى خدمة تتبع للسفن، أن الناقلة "أدريان داريا 1" والتى كانت تحمل سابقا اسم "جريس 1" توجهت ببطء نحو الجنوب الشرقى باتجاه امتداد ضيق من المياه الدولية التى تفصل المغرب عن الطرف الجنوبى لشبه الجزيرة الإيبيرية.

ورفض ضابط فى هيئة ميناء جبل طارق التعليق على تحركات السفينة، وأرجأ الأسئلة إلى المكاتب الحكومية.

وكان السفير الإيرانى فى بريطانيا، حميد بعيدى نجاد، أعلن فى وقت سابق على موقع "تويتر"، أنه من المتوقع أن تغادر السفينة ليلة الأحد، وقال عبر حسابه على "تويتر"، إن جهودا بذلت على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الموانئ ونشر طاقم السفينة على متنها بالكامل منذ رفع الإنذار القضائى الخميس الماضى، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة أمس الأول الجمعة، وذكر التليفزيون الإيرانى الرسمى أنه جرى تغيير علم واسم الناقلة، ويجرى إعدادها للإبحار صوب البحر المتوسط، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم أى ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا.

 

 


جبل طارق

سلطات جبل طارق

الناقلة الايرانية

ناقلة النفط الايرانية

ناقلة النفط جريس 1

جريس 1

ايران

سوريا

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بيانات رفينيتيف تظهر تغيرا فى وضع الناقلة الإيرانية جريس 1

السبت، 17 أغسطس 2019 02:33 م

أمريكا تأمر باحتجاز الناقلة الإيرانية وجبل طارق تلقى المسئولية على القضاء

السبت، 17 أغسطس 2019 11:30 ص

الولايات المتحدة تصدر مذكرة احتجاز لناقلة الإيرانية المفرج عنها في جبل طارق

السبت، 17 أغسطس 2019 12:34 ص

رويترز: الناقلة الإيرانية "جريس 1" تغادر جبل طارق بعد الإفراج عنها

الجمعة، 16 أغسطس 2019 04:22 م

الناقلة الإيرانية "جريس 1" تستعد للمغادرة بعد قرار جبل طارق الإفراج عنها

الجمعة، 16 أغسطس 2019 08:58 ص

أميركا تهدد بحظر دخول طاقم الناقلة الإيرانية "جريس 1" لأراضيها

الجمعة، 16 أغسطس 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها × 7 معلومات

5 دول تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية.. تعرف عليها × 7 معلومات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

مصر بطل العالم ..أحفاد الفراعنة يحلقون فى سماء كرة اليد العالمية.. هزموا الماكينات الألمانية 28/32 فى نهائى مونديال مقدونيا.. أبطال اليد توجوا باللقب للمرة الأولى فى التاريخ.. ومجدى أبو المجد مدرب يصنع البسمة

مصر بطل العالم ..أحفاد الفراعنة يحلقون فى سماء كرة اليد العالمية.. هزموا الماكينات الألمانية 28/32 فى نهائى مونديال مقدونيا.. أبطال اليد توجوا باللقب للمرة الأولى فى التاريخ.. ومجدى أبو المجد مدرب يصنع البسمة

الفراعنة يصنعون التاريخ.. مصر بطل العالم لناشئى كرة اليد.. كاريكاتير

الفراعنة يصنعون التاريخ.. مصر بطل العالم لناشئى كرة اليد.. كاريكاتير

بعد التتويج باللقب.. تعرف على قائمة شرف نجوم اليد أبطال العالم

بعد التتويج باللقب.. تعرف على قائمة شرف نجوم اليد أبطال العالم

اليوم السابع: مصر تحارب فوضى الدواء

اليوم السابع: مصر تحارب فوضى الدواء

موجز 6.. تطوير ميدان التحرير ضمن القاهرة التاريخية ومسلة 19 مترا تزينه

موجز 6.. تطوير ميدان التحرير ضمن القاهرة التاريخية ومسلة 19 مترا تزينه

شاهد.. ولادة ثلاثة أشبال لنمور البنغال من النوع المهدد بالإنقراض فى بيرو

شاهد.. ولادة ثلاثة أشبال لنمور البنغال من النوع المهدد بالإنقراض فى بيرو

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير لاسارتي فى الأهلي بعد الخروج من الكأس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير لاسارتي فى الأهلي بعد الخروج من الكأس

248 اكتشافاً بتروليا وضعت مصر على خريطة التصدير.. 165 كشف زيت خام و83 كشف غازى.. ظهر وأتول ونورس وحقول المتوسط نقطة التحول للاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير.. و7 مزايدات عالمية فتحت الطريق لمزيد من الاستثمارات

248 اكتشافاً بتروليا وضعت مصر على خريطة التصدير.. 165 كشف زيت خام و83 كشف غازى.. ظهر وأتول ونورس وحقول المتوسط نقطة التحول للاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير.. و7 مزايدات عالمية فتحت الطريق لمزيد من الاستثمارات

الصحة تطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالأخطاء الدوائية

الصحة تطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالأخطاء الدوائية

رئيس مصلحة الجمارك يوجه العاملين بمطار القاهرة بتقديم كافة التسهيلات للحجاج

رئيس مصلحة الجمارك يوجه العاملين بمطار القاهرة بتقديم كافة التسهيلات للحجاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة