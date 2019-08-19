منظمة تعلن عن اتفاق إيطاليا وإسبانيا على إنزال مهاجرين فى مايوركا

قالت المنظمة التى تدير سفينة الإنقاذ الإسبانية (أوبن آرمز) اليوم الاثنين، إن إسبانيا وإيطاليا توصلتا فيما يبدو لاتفاق على إنزال 107 مهاجرين فى ميناء مايوركا الإسبانى بعد أن تقطعت بهم السبل فى البحر المتوسط قبل 18 يوما.

ووصفت المنظمة القرار بأنه "غير مفهوم" فى ظل تدهور الأوضاع على متن السفينة وقربها من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

لكن الحكومة الإسبانية نفت فى وقت لاحق إبرام مثل هذا الاتفاق مع التأكيد على استعدادها لاستقبال المهاجرين هناك.

وقالت فى بيان "تنفى الحكومة وجود أي اتفاق مزعوم مع إيطاليا.. المعلومة الصحيحة الوحيدة هي أن الحكومة الإسبانية عرضت على أوبن آرمز التوجه إلى أقرب ميناء إسباني وأن الحكومة الإيطالية تخالف القانون بمنع المهاجرين من النزول في لامبيدوزا".

والمهاجرون على متن السفينة قبالة الساحل الإيطالي منذ أكثر من أسبوعين بعد أن وجدوا أنفسهم في خضم معركة بين موقف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي ينتمي لليمين المتطرف، المشدد من الهجرة وعزوف الاتحاد الأوروبي في بادئ الأمر عن إيجاد حل.

وقالت المنظمة اليوم الاثنين إن إنزال المهاجرين في مايوركا يعني إطالة أمد الأوضاع الشاقة بالفعل على متن السفينة لثلاثة أيام أخرى.