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منظمات مدنية أمريكية تقاضى وكالة الهجرة بشأن رعاية المهاجرين

الإثنين، 19 أغسطس 2019 10:06 م
منظمات مدنية أمريكية تقاضى وكالة الهجرة بشأن رعاية المهاجرين المهاجرين
أ ش أ

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تقدمت 3 منظمات مدنية أمريكية بدعوى قضائية جماعية، اليوم الاثنين، ضد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية حول الرعاية الطبية والصحة العقلية التي توفرها في مراكز احتجاز المهاجرين.
 
وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن مركز "قانون الهجرة الجنوبي" ومركز "تعليم الحقوق المدنية وإنفاذها" ومنظمة "مستشاري حقوق المعاقين"، تقدموا بدعوى قضائية في ولاية كاليفورنيا بالنيابة عن 15 فردا محتجزين في 8 مراكز احتجاز للمهاجرين بالولايات المتحدة، ساعين من خلالها إلى "إصلاح الطريقة التي يتم التعامل بها مع البشر الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة".
 
وأشارت الدعوى القضائية إلى أن وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية أخفقت في توفير رعاية طبية وعقلية ملائمة في نحو 158 مركزا لاحتجاز المهاجرين في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى حدوث انتهاكات للتعديل الخامس بالدستور الأمريكي عن طريق استخدام الاحتجاز كوسيلة لعقاب المهاجرين، كما قالت إن مراكز الاحتجاز أخفقت في تطبيق معايير المحتجزين المعاقين.
 
ووجهت المنظمات الثلاث كذلك الدعوى ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي كيفين مكالينان ومسئولين بارزين آخرين في الوزارة.
 

الهجرة

الجمارك الأمريكية

ولاية كاليفورنيا

كيفين مكالينان

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