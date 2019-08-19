مقتدى الصدر يعتذر من "الإمام على" لما يفعله الشيعة فى العراق

كتب : أحمد جمعة

دعا زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، شيعة العراق إلى "الاقتداء" بسيرة رابع الخلفاء الراشدين، الإمام على بن أبي طالب، وأن يلتزموا ببعض تقواه، عدله، شجاعته وعبادته، معرباً عن أسفه لما يفعله الشيعة في العراق.

وقال الصدر، فى تغريدة على صفحته بموقع تويتر، اليوم الاثنين: "عذراً يا إمامى، فقد حكمتَ وعدلتَ، وحكم شيعتك فظلموا.عذراً يا إمامي، فقد حكمتَ وليس ببيتك من درهم، وحكم شيعتك وما كان للفقراء من درهم".

وأضاف الصدر: "عذراً إمامى، حكمتَ فأصلحتَ، وحكم شيعتك فأفسدوا. عذراً إمامى، حكمتَ فجعلتَ العراق شامخاً بين الأمم، وحكم شيعتك فكان العراق خجلاً بين الأمم".

وتابع زعيم التيار الصدرى: "عذراً إمامي، حكمتَ فصُمتَ ولم تَتخم، وحكم شيعتك فأُتخموا وجاع الرعية، فعذراً أيها الإمام البرُّ العدل التقي النقي".

دعا الصدر كل السياسيين السنة في العراق، إلى الأخذ بنصائح الإمام على، والاقتداء بسيرته من الصلاح والإصلاح والاهتمام بالرعية، موجهاً الدعوة ذاتها إلى طوائف العراق أجمع.