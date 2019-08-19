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مصر للطيران تسير غدا 27 رحلة جوية لعودة 6300 حاجاً من الأراضى المقدسة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:56 م
مصر للطيران تسير غدا 27 رحلة جوية لعودة 6300 حاجاً من الأراضى المقدسة عودة الحجاج بمطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى

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تشهد مصر للطيران، غدا الثلاثاء، تسيير أكبر تشغيل لرحلات عودة الحجاج من الأراضى المقدسة، فى يوم واحد، لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تسير الشركة 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة.
 
 
وتنقل مصر للطيران، 6300 حاج، بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج، من بينهم رحلة خاصة، لنقل حجاج دولة مالى، و 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3900 حاج، بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس، وتضامن الدقهلية والقليوبية الشرقية والقاهرة ودمياط والوادى الجديد، وجمعية المحاربين القدماء، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل .
 
 
ومن المتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران فى مرحلة عودة الحجاج نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالى 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.
 
 
 

مطار القاهرة

الاراضى المقدسه

مصر للطيران

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عودة الحجاج

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