مصر للطيران تسير غدا 27 رحلة جوية لعودة 6300 حاجاً من الأراضى المقدسة

كتب محمود عبد الغنى

تشهد مصر للطيران، غدا الثلاثاء، تسيير أكبر تشغيل لرحلات عودة الحجاج من الأراضى المقدسة، فى يوم واحد، لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تسير الشركة 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة.

وتنقل مصر للطيران، 6300 حاج، بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج، من بينهم رحلة خاصة، لنقل حجاج دولة مالى، و 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3900 حاج، بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس، وتضامن الدقهلية والقليوبية الشرقية والقاهرة ودمياط والوادى الجديد، وجمعية المحاربين القدماء، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل .