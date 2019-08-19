مصرع ربة منزل وإصابة 7 بينهم 3 أطفال فى انقلاب سيارة بالصحراوى الشرقى

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 70 دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق اتجاه أسيوط، مما نتج عنه وفاة ربة منزل، وإصابة 7 بينهم 3 أطفال، أحدهم رضيع.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى، ووجود متوفية ومصابين.

بالفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية، وقادها المقدم طارق أبوسديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، والنقيب إبراهيم صقر معاون أول مباحث المركز، أنه أثناء سير السيارة ملاكي أسيوط قيادة عبد الرحمن م ع ع 30 سنة حاصل علي دبلوم صنايع، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث، وفاة إبتسام ع ع ع سن 22 ربة منزل – وتقيم ديروط / أسيوط، وإصابة قائد السيارة إيمان م ع سن 34 ربة منزل، والطفل محمد ب م 6 سنوات، والطفلة لينا ب م 4 سنوات، وهبه أ م 32 سنوات ربة منزل، وحسام م ع 42 سنة حاصل علي دبلوم تجارة، ومحمد ح م ع البالغ من العمر شهر، وجميعهم يقيمون ديروط أسيوط، من مستقلى السيارة "كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي الإيمان بأسيوط، بسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.